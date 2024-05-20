В Киевской области уменьшат уличное освещение и просят бизнес "прикрутить" свет

Отключение света в Украине

Напомним, что после возобновления российских обстрелов объектов энергетической инфраструктуры в Украине наблюдается дефицит электроэнергии.

Во вторник, 21 мая, в Украине круглые сутки будут действовать графики отключения света. Это касается как населения, так и промышленных потребителей.

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