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В Киевской области уменьшат уличное освещение и просят бизнес "прикрутить" свет

Фото: в Киевской области уменьшат уличное освещение для экономии электроэнергии (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Киевской области уменьшат уличное освещение в вечернее и ночное время, а бизнес просят экономно использовать электроэнергию.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram Киевской областной военной администрации.

Соответствующее решение было принято на заседании штаба Совета обороны области.

Глава Киевской ОВА Руслан Кравченко также обратился к органам местного самоуправления с просьбой активнее работать с бизнесом о необходимости бережливого использования наружного освещения.

"Рекламные вывески, подсветки фасадов у кафе и магазинов, освещение торговых залов - это все прошу свести к минимуму. Не может быть ситуации, когда просим экономить бытовых потребителей, в это время другие не ограничивают использование электроэнергии. Помощь энергетикам  общая ответственность", - отметил он.

 

Отключение света в Украине

Напомним, что после возобновления российских обстрелов объектов энергетической инфраструктуры в Украине наблюдается дефицит электроэнергии.

Во вторник, 21 мая, в Украине круглые сутки будут действовать графики отключения света. Это касается как населения, так и промышленных потребителей.

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Киевская областьЭлектроэнергияОтключения света