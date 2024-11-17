У Київській області збивають російські дрони

Про бойову роботу з відбиття ворожої повітряної атаки у Київській області стало відомо о 23.02.

"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", - передали в адміністрації.

Також в КОВА закликали жителів області перебувати в укриттях до відбою тривоги, та нагадали про важливість дотримуватися інформ-тиші.

"Дотримуйтеся інформаційної тиші - не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", - йдеться в заяві адміністрації у Telegram.

Додамо, у Повітряних силах близько одинадцяти вечора інформували, що БПЛА ворога з Полтавської області рухався у бік Київської області - на Яготин.

Російські повітряні удари

Російські окупанти при повітряних обстрілах України активно застосовують окрім ракет різних типів та авіабомб також ударні безпілотники, зокрема типу "Шахед".

Так, наприклад, під час крайнього масованого комбінованого удару у ніч проти 17 листопада та під ранок загарбники вдарили по Україні 120 ракетами та 90 дронами.

Силами та засобами ППО ЗСУ було збито 144 ворожих цілей - 102 ракет та 42 БПЛА. Як додали військові, тоді 41 дрон противника був локаційно втрачений у різних регіонах України, ще 2 БПЛА полетіли в бік Росії та тимчасово окупованої території.

Детальніше про наслідки тієї російської атаки на Україну - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Додамо, за даними Associated Press, у РФ на секретному заводі інженери почали випускати термобаричні безпілотники та дрони-приманки в рамках операції "Хибна ціль". Ці БПЛА призначені для придушення протиповітряної оборони України.