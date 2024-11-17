У Київській області збивають російські дрони

У Київській області сьогодні пізно ввечері, 17 листопада, була розпочата робота сил та засобів протиповітряної оборони. У регіоні фіксувалися російські дрони-камікадзе.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію (КОВА).
Про бойову роботу з відбиття ворожої повітряної атаки у Київській області стало відомо о 23.02.
"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", - передали в адміністрації.
Також в КОВА закликали жителів області перебувати в укриттях до відбою тривоги, та нагадали про важливість дотримуватися інформ-тиші.
"Дотримуйтеся інформаційної тиші - не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", - йдеться в заяві адміністрації у Telegram.
Додамо, у Повітряних силах близько одинадцяти вечора інформували, що БПЛА ворога з Полтавської області рухався у бік Київської області - на Яготин.
Російські окупанти при повітряних обстрілах України активно застосовують окрім ракет різних типів та авіабомб також ударні безпілотники, зокрема типу "Шахед".
Так, наприклад, під час крайнього масованого комбінованого удару у ніч проти 17 листопада та під ранок загарбники вдарили по Україні 120 ракетами та 90 дронами.
Силами та засобами ППО ЗСУ було збито 144 ворожих цілей - 102 ракет та 42 БПЛА. Як додали військові, тоді 41 дрон противника був локаційно втрачений у різних регіонах України, ще 2 БПЛА полетіли в бік Росії та тимчасово окупованої території.
Детальніше про наслідки тієї російської атаки на Україну - читайте у матеріалі РБК-Україна.
Додамо, за даними Associated Press, у РФ на секретному заводі інженери почали випускати термобаричні безпілотники та дрони-приманки в рамках операції "Хибна ціль". Ці БПЛА призначені для придушення протиповітряної оборони України.
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