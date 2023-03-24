ua ru
Пт, 24 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Київській області збільшують час роботи громадського транспорту

Новость на русском →
Київська область, П'ятниця 24 березня 2023 12:15
У Київській області збільшують час роботи громадського транспорту Фото: Київській області збільшують час роботи громадського транспорту (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У Київській області вирішили продовжити роботу громадського транспорту з 26 березня. Вранці він курсуватиме на годину довше, а ввечері на півгодини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посланням на Telegram-канал Київської ОВА.

"Через зменшення комендантської години більшість приміських та міжміських автобусних маршрутів області працюватимуть довше. Так, пасажирські перевезення збільшать свій час роботи на 60 хвилин вранці та на 30 - ввечері", - йдеться в повідомленні.

Комендантська година скорочується

В ОВА нагадали, що з 26 березня в Київській області скорочується комендантська година.

Відтепер вона діятиме щодня з 00:00 до 05:00. Такі тимчасові обмеження введені розпорядженням Київської обласної військової адміністрації на всій території регіону.

Нагадаємо, що в Києві також скорочують комендантську годину, через що з 26 березня роботу столичного метрополітену буде продовжено на годину.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та персональні дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київська область автобуси
NEWS
ЗСУ знищили понад 1000 окупантів, 23 ББМ та 5 БПЛА за добу
ЗСУ знищили понад 1000 окупантів, 23 ББМ та 5 БПЛА за добу
DAILY
Партнер, а не союзник. Яку роль обрала Туреччина у війні та що може її змінити
Данило Крамаренкостарший редактор стрічки новин Партнер, а не союзник. Яку роль обрала Туреччина у війні та що може її змінити