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В Київській області завтра можуть лунати вибухи: коли та яка причина

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Середа 28 вересня 2022 17:11
В Київській області завтра можуть лунати вибухи: коли та яка причина Фото: в Київській області завтра можуть лунати вибухи (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У Київській області зранку 29 вересня можуть лунати вибухи. Усе через вибухові роботи в Ольшаницькому родовищі гранітів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської обласної військової адміністрації.

Проведення робіт заплановано з 09:00 до 16:00.

"Завтра, 29 вересня, з 09:00 до 16:00 на території Білоцерківського району в Ольшаницькому родовищі гранітів заплановано проведення вибухових робіт. Мета – виробництво щебеневої продукції", - пише пресслужба ОВА.

В ОВА закликають зберігати спокій.

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