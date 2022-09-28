В Київській області завтра можуть лунати вибухи: коли та яка причина

Фото: в Київській області завтра можуть лунати вибухи (Getty Images)

У Київській області зранку 29 вересня можуть лунати вибухи. Усе через вибухові роботи в Ольшаницькому родовищі гранітів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської обласної військової адміністрації.

Проведення робіт заплановано з 09:00 до 16:00. "Завтра, 29 вересня, з 09:00 до 16:00 на території Білоцерківського району в Ольшаницькому родовищі гранітів заплановано проведення вибухових робіт. Мета – виробництво щебеневої продукції", - пише пресслужба ОВА. В ОВА закликають зберігати спокій.