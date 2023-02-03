Фото: у Київській області затримали шахраїв, які "збирали" гроші для ЗСУ (Getty Images)

У Київській області прикордонники затримали шахраїв, які привласнювали донати для Збройних сил України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Держприкордонслужби.

"Фігуранти під прикриттям благодійності збирали гроші для Збройних сил України. Кошти виманювали у фізичних та юридичних осіб через кол-центри. В місяць злочинці заробляли до 1 млн грн", - йдеться в повідомленні. Зазначено, що правоохоронці провели обшук та вилучили системні блоки, "чорну бухгалтерію", записники та інші матеріали. Нині триває досудове розслідування.