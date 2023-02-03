Фото: в Киевской области задержали мошенников, которые "собирали" деньги для ВСУ (Getty Images)

В Киевской области пограничники задержали мошенников, которые присваивали донаты для Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Госпогранслужбы.