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У Київській області затримали чоловіка, який віз в мікроавтобусі 9 оленів

Фото: українець незаконно перевозив оленів (umdpl.info)
Автор: Каріна Левицька

Українець незаконно перевозив оленів в мікроавтобусі. Під час транспортування загинула тварина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

Прикордонники викрили незаконне перевезення тварин в Київській області. За даними працівників ДПСУ, водій жодних документів та дозволу на транспортування плямистих оленів не мав.

За його словами, звірів він віз на замовлення знайомого підприємця з Сумської області на ферму у Київську область.

 

Тварин вилучили та передали їх на тимчасове утримання у зоопарк. Тіло оленя, який загинув під час незаконного транспортування відправили на експертизу для встановлення причини смерті. 

"Перевізника затримала поліція. Вирішується питання щодо повідомлення чоловіку підозри за фактом жорстокого поводження з тваринами",- наголосили прикордонники.

 

Нагадаємо, сьогодні ми писали, що за час російського вторгнення окупанти знищили 14 парків, зоопарків та заповідників в Україні.

Детальніше про те, скільки загалом зруйновано об’єктів культурної інфраструктури за час російської агресії, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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