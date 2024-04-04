У Київській області затримали чоловіка, який віз в мікроавтобусі 9 оленів

Українець незаконно перевозив оленів в мікроавтобусі. Під час транспортування загинула тварина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України .

Прикордонники викрили незаконне перевезення тварин в Київській області. За даними працівників ДПСУ, водій жодних документів та дозволу на транспортування плямистих оленів не мав.

За його словами, звірів він віз на замовлення знайомого підприємця з Сумської області на ферму у Київську область.

Тварин вилучили та передали їх на тимчасове утримання у зоопарк. Тіло оленя, який загинув під час незаконного транспортування відправили на експертизу для встановлення причини смерті.

"Перевізника затримала поліція. Вирішується питання щодо повідомлення чоловіку підозри за фактом жорстокого поводження з тваринами",- наголосили прикордонники.