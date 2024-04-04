В Киевской области задержали мужчину, который вез в микроавтобусе 9 оленей
Украинец незаконно перевозил оленей в микроавтобусе. Во время транспортировки погибло животное.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.
Пограничники разоблачили незаконную перевозку животных в Киевской области. По данным работников ГПСУ, водитель никаких документов и разрешения на транспортировку пятнистых оленей не имел.
По его словам, зверей он вез по заказу знакомого предпринимателя из Сумской области на ферму в Киевскую область.
Животных изъяли и передали на временное содержание в зоопарк. Тело оленя, погибшего во время незаконной транспортировки, отправили на экспертизу для установления причины смерти.
"Перевозчика задержала полиция. Решается вопрос по поводу сообщения мужчине подозрения по факту жестокого обращения с животными",- подчеркнули пограничники.
Напомним, сегодня мы писали, что за время российского вторжения оккупанты уничтожили 14 парков, зоопарков и заповедников в Украине.
Детальнее о том, сколько в целом разрушено объектов культурной инфраструктуры за время российской агрессии, можно узнать в материале РБК-Украина.
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