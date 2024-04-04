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В Киевской области задержали мужчину, который вез в микроавтобусе 9 оленей

Киевская область, Четверг 04 апреля 2024 22:02
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В Киевской области задержали мужчину, который вез в микроавтобусе 9 оленей Фото: украинец незаконно перевозил оленей (umdpl.info)
Автор: Карина Левицкая

Украинец незаконно перевозил оленей в микроавтобусе. Во время транспортировки погибло животное.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

Пограничники разоблачили незаконную перевозку животных в Киевской области. По данным работников ГПСУ, водитель никаких документов и разрешения на транспортировку пятнистых оленей не имел.

По его словам, зверей он вез по заказу знакомого предпринимателя из Сумской области на ферму в Киевскую область.

Животных изъяли и передали на временное содержание в зоопарк. Тело оленя, погибшего во время незаконной транспортировки, отправили на экспертизу для установления причины смерти.

"Перевозчика задержала полиция. Решается вопрос по поводу сообщения мужчине подозрения по факту жестокого обращения с животными",- подчеркнули пограничники.

Напомним, сегодня мы писали, что за время российского вторжения оккупанты уничтожили 14 парков, зоопарков и заповедников в Украине.

Детальнее о том, сколько в целом разрушено объектов культурной инфраструктуры за время российской агрессии, можно узнать в материале РБК-Украина.

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зоопарки Война России против Украины Пограничники
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