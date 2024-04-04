В Киевской области задержали мужчину, который вез в микроавтобусе 9 оленей

Украинец незаконно перевозил оленей в микроавтобусе. Во время транспортировки погибло животное.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины .

Пограничники разоблачили незаконную перевозку животных в Киевской области. По данным работников ГПСУ, водитель никаких документов и разрешения на транспортировку пятнистых оленей не имел.

По его словам, зверей он вез по заказу знакомого предпринимателя из Сумской области на ферму в Киевскую область.

Животных изъяли и передали на временное содержание в зоопарк. Тело оленя, погибшего во время незаконной транспортировки, отправили на экспертизу для установления причины смерти.

"Перевозчика задержала полиция. Решается вопрос по поводу сообщения мужчине подозрения по факту жестокого обращения с животными",- подчеркнули пограничники.