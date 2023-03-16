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У Київській області застосували стабілізаційні відключення світла

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Україна, Четвер 16 березня 2023 10:40
У Київській області застосували стабілізаційні відключення світла Фото: у Київській області застосували графіки відключення світла (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У Київській області сьогодні частково застосовані стабілізаційні відключення світла. Графіки будуть діяти в трьох районах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДТЕК.

"У частині Бучанського, Обухівського та Фастівського районів відбуваються відключення згідно стабілізаційних графіків", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в прес-службі, Через пошкодження обладнання енергооб’єкти не можуть передавати енергію для всіх мешканців цих районів.

Тому за командою "Укренерго" були застосовані стабілізаційні відключення згідно з графіками, що розміщені на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, 14 березня у Києві та в області застосовували стабілізаційні відключення світла.

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