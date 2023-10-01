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У Київській області запустили службу 112: для чого вона потрібна

Фото: у Київській області запустили службу 112 (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

У Київській області почала повноцінно працювати служба 112. Це єдиний номер на випадок надзвичайних ситуацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка у Telegram.

"Телефонна служба 112 повноцінно запрацювала у Київській області", - написав міністр.

Він нагадав, що 112 - це єдиний номер для звернення громадян, які опинилися у надзвичайній ситуації. Він використовується як альтернатива гарячим лініям 101, 102, 103 і 104. Це дозволяє не витрачати час на те, щоб телефонувати в кожну службу окремо.

Клименко додав, що службу 112 вперше запустили у Києві. Майже за три місяці роботи надійшло понад 167 тисяч викликів. Найчастіше дзвінки направляли до Нацполіції.

"Також на лінію можуть звернутися і люди з порушенням слуху чи мови. Перекладачі жестової мови служби 112 опрацювали понад 2 тисячі таких звернень з 1 липня 2023 року", - зазначив він.

Служба 112 у Києві

Нагадаємо, служба 112 розпочала роботу в Києві 7 липня.

Клименко тоді розповідав, що операторам служби надходять дзвінки від громадян, а потім запити перенаправляють до необхідних підрозділів залежно від конкретної ситуації.

 

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