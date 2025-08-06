У Київській області з'явиться нове місто: Кабмін схвалив постанову

Де знаходиться Бородянка

Бородянка – це населений пункт в Бучанському районі Київської області з населенням 13 тисяч осіб. Центр Бородянської селищної громади. Перша письмова згадка про населений пункт – це 1190 рік.

Бородянка зазнала чисельних руйнувань на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Так, російська бронетехніка з'явилася на околиці селища 26 лютого, того ж для почалися сутички та бої з теробороною. На початку березня російська армія захопила Бородянку.

Після контрнаступу, 1 квітня 2022 року, селище було звільнене. За даними місцевої влади, окупанти повністю знищили 8 та пошкодили частково 32 багатоповерхові будинки, а по всій громаді знищено близько 500 приватних будинків та ще близько 450 частково зруйновано або зазнали пошкоджень.