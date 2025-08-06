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У Київській області з'явиться нове місто: Кабмін схвалив постанову

Фото: у Київській області з'явиться нове місто (koda.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Селище Бородянка Київської області отримає статус міста. Відповідний проект постанови Верховної Ради схвалив Кабмін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.

"Схвалено проект постанови Верховної Ради України "Про віднесення селища Бородянка Бучанського району Київської області до категорії міст", - зазначив Мельничук.

За його словами, проектом постанови пропонується віднести селище Бородянка Бучанського району Київської області до категорії міст.

Де знаходиться Бородянка

Бородянка – це населений пункт в Бучанському районі Київської області з населенням 13 тисяч осіб. Центр Бородянської селищної громади. Перша письмова згадка про населений пункт – це 1190 рік.

Бородянка зазнала чисельних руйнувань на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Так, російська бронетехніка з'явилася на околиці селища 26 лютого, того ж для почалися сутички та бої з теробороною. На початку березня російська армія захопила Бородянку.

Після контрнаступу, 1 квітня 2022 року, селище було звільнене. За даними місцевої влади, окупанти повністю знищили 8 та пошкодили частково 32 багатоповерхові будинки, а по всій громаді знищено близько 500 приватних будинків та ще близько 450 частково зруйновано або зазнали пошкоджень.

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БородянкаКиївська область