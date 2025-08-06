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В Киевской области появится новый город: Кабмин одобрил постановление

Фото: в Киевской области появится новый город (koda.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Поселок Бородянка Киевской области получит статус города. Соответствующий проект постановления Верховной Рады одобрил Кабмин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука.

"Одобрен проект постановления Верховной Рады Украины "Об отнесении поселка Бородянка Бучанского района Киевской области к категории городов", - отметил Мельничук.

По его словам, проектом постановления предлагается отнести поселок Бородянка Бучанского района Киевской области к категории городов.

 

Где находится Бородянка

Бородянка - это населенный пункт в Бучанском районе Киевской области с населением 13 тысяч человек. Центр Бородянской поселковой общины. Первое письменное упоминание о населенном пункте - это 1190 год.

Бородянка претерпела многочисленные разрушения в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину. Так, российская бронетехника появилась на окраине поселка 26 февраля, в тот же день начались столкновения и бои с теробороной. В начале марта российская армия захватила Бородянку.

После контрнаступления, 1 апреля 2022 года, поселок был освобожден. По данным местных властей, оккупанты полностью уничтожили 8 и повредили частично 32 многоэтажных дома, а по всей общине уничтожено около 500 частных домов и еще около 450 частично разрушены или получили повреждения.

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Киевская областьБородянка