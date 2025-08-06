В Киевской области появится новый город: Кабмин одобрил постановление

Где находится Бородянка

Бородянка - это населенный пункт в Бучанском районе Киевской области с населением 13 тысяч человек. Центр Бородянской поселковой общины. Первое письменное упоминание о населенном пункте - это 1190 год.

Бородянка претерпела многочисленные разрушения в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину. Так, российская бронетехника появилась на окраине поселка 26 февраля, в тот же день начались столкновения и бои с теробороной. В начале марта российская армия захватила Бородянку.

После контрнаступления, 1 апреля 2022 года, поселок был освобожден. По данным местных властей, оккупанты полностью уничтожили 8 и повредили частично 32 многоэтажных дома, а по всей общине уничтожено около 500 частных домов и еще около 450 частично разрушены или получили повреждения.