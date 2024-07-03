У Київській області взялися за проблеми зі зв'язком під час відключень: що пропонують

У Київській області провели засідання з мобільними операторами, щоб вирішити проблему з відсутністю зв'язку під час відключень світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську ОВА.

Зазначається, що проблеми зі зв'язком обговорили на засіданні штабу Ради оборони Київської області, на якому були присутні представники мобільних операторів Vodafone, "Київстар" та Lifecell.

Як наголошує Київська ОВА, є необхідність збільшення кількості генераторів на станціях, які надають зв'язок.

"Всі базові станції оснащені акумуляторними батареями нового типу, які мають забезпечувати безперебійну роботу мережі протягом декількох годин. Однак в деяких місцях зв'язок після відключення світла зникає або одразу, або вже за годину", - пояснює ОВА.

Начальник Київської ОВА Руслан Кравченко зазначає, що дуже часто батареї не встигають перезаряджатися через тривалу відсутність електроенергії. Ще одна проблема - вичерпання ресурсу дії цих батарей, деякі з них не витримують чотири години роботи.

"Тому мобільні оператори мають надати об'єктивну інформацію щодо термінів роботи акумуляторів, а в разі потреби їх замінити", - додав Кравченко.