ua en ru
Ср, 03 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Киевской области взялись за проблемы со связью во время отключений: что предлагают

Киев, Среда 03 июля 2024 13:06
UA EN RU
В Киевской области взялись за проблемы со связью во время отключений: что предлагают Фото: в Киевской области взялись за проблемы со связью при отключениях света (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Киевской области провели заседание с мобильными операторами, чтобы решить проблему с отсутствием связи при отключениях света.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Киевскую ОВА.

Отмечается, что проблемы со связью обсудили на заседании штаба Совета обороны Киевской области, где присутствовали представители мобильных операторов Vodafone, "Киевстар" и Lifecell.

Как сообщает Киевская ОВА, есть необходимость увеличения количества генераторов на станциях, предоставляющих связь.

"Все базовые станции оснащены аккумуляторными батареями нового типа, которые должны обеспечивать бесперебойную работу сети в течение нескольких часов. Однако в некоторых местах связь после отключения света исчезает либо сразу, либо уже через час", - объясняет ОВА.

Начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко отмечает, что очень часто батареи не успевают перезаряжаться из-за длительного отсутствия электроэнергии. Еще одна проблема - исчерпание ресурса действия этих батарей, некоторые из них не выдерживают четыре часа работы.

"Поэтому мобильные операторы должны предоставить объективную информацию о сроках работы аккумуляторов, а в случае необходимости их заменить", - добавил Кравченко.

Проблемы со связью

В Украине на фоне российских атак на энергетику вводятся ограничения на потребление электроэнергии по графикам. А в последнее время отключения света стали более длительными.

В некоторых регионах и городах фиксируются проблемы с мобильной связью. Президент Владимир Зеленский поручил правительству рассмотреть проблему и на следующей Ставке главнокомандующего представить анализ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевская область зв'язок Отключения света Мобильный трафик
NEWS
План РФ на лето. Может ли враг пойти в новое наступление и расширить фронт
План РФ на лето. Может ли враг пойти в новое наступление и расширить фронт
DAILY
Детективная история. Что происходит внутри НАБУ и кто борется за контроль над Бюро
Юлия Акимова, Милан Лелич Детективная история. Что происходит внутри НАБУ и кто борется за контроль над Бюро