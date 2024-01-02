В Київській області вже 16 поранених через ранкову атаку окупантів

"Загинули 2 людини, 16 - отримали травми. Наразі 11 постраждалих проходять медичне обстеження", - йдеться в повідомленні.

Станом на 11:00, за даними поліції, зафіксовані пошкодження 16 приватних будинків, 5 багатоквартирних та 75 транспортних засобів.

Крім того, в недобудованій церкві сталася пожежа, зазнали руйнувань декілька підприємств та складських приміщень.

Обстріл України

Вранці 2 січня російські війська влаштували нову масовану атаку по Україні, використавши ракети типу Х-101, Х-555, Х-55, "Калібри" та "Кінджали". Епіцентром атаки стали Харків, куди ворог направив "Кинджали", Київ та область.

Як розповів президент Володимир Зеленський, загалом за сьогодні 92 людини було поранено, четверо загинули. При цьому кількість постраждалих продовжує зростати.

Зокрема, у Києві вже відомо про 33 поранених та одну жертву, а в Харкові - про 45 постраждалих, серед яких діти та 92-річна загибла. Щодо Київської області, то до цього повідомлялося про двох загиблих та 7 поранених. Докладніше - у матеріалі РБК-Україна.