В Киевской области уже 16 раненых из-за утренней атаки оккупантов

"Погибли 2 человека, 16 получили травмы. Сейчас 11 пострадавших проходят медицинское обследование", - говорится в сообщении.

По состоянию на 11.00, по данным полиции, зафиксированы повреждения 16 частных домов, 5 многоквартирных и 75 транспортных средств.

Кроме того, в недостроенной церкви произошел пожар, разрушены несколько предприятий и складских помещений.

Обстрел Украины

Утром 2 января российские войска устроили новую массированную атаку по Украине, использовав ракеты типа Х-101, Х-555, Х-55, "Калибры" и "Кинджалы" Эпицентром атаки стали Харьков, куда враг направил "Кинжалы", Киев и область.

Как рассказал президент Владимир Зеленский, в общей сложности за сегодня 92 человека были ранены, четверо погибли. При этом, количество пострадавших продолжает расти.

В частности, в Киеве уже известно о 33 раненых и одной жертве, а в Харькове - о 45 пострадавших, среди которых дети и 92-летней бпогибшей. Что касается Киевской области, то до этого сообщалось о двух погибших и 7 раненых. Подробнее - в материале РБК-Украина.