RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Киевской области уже 16 раненых из-за утренней атаки оккупантов

Фото: в Киевской области уже 16 раненых из-за атаки оккупантов 2 января (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Наталия Гурковская

Из-за массированного российского обстрела Киевской области 2 января пострадали 16 человек. Еще двое погибли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины.

"Погибли 2 человека, 16 получили травмы. Сейчас 11 пострадавших проходят медицинское обследование", - говорится в сообщении.

По состоянию на 11.00, по данным полиции, зафиксированы повреждения 16 частных домов, 5 многоквартирных и 75 транспортных средств.

Кроме того, в недостроенной церкви произошел пожар, разрушены несколько предприятий и складских помещений.

 

Обстрел Украины

Утром 2 января российские войска устроили новую массированную атаку по Украине, использовав ракеты типа Х-101, Х-555, Х-55, "Калибры" и "Кинджалы" Эпицентром атаки стали Харьков, куда враг направил "Кинжалы", Киев и область.

Как рассказал президент Владимир Зеленский, в общей сложности за сегодня 92 человека были ранены, четверо погибли. При этом, количество пострадавших продолжает расти.

В частности, в Киеве уже известно о 33 раненых и одной жертве, а в Харькове - о 45 пострадавших, среди которых дети и 92-летней бпогибшей. Что касается Киевской области, то до этого сообщалось о двух погибших и 7 раненых. Подробнее - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевская область