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В Київській області вже 16 поранених через ранкову атаку окупантів

Київ, Вівторок 02 січня 2024 11:54
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В Київській області вже 16 поранених через ранкову атаку окупантів Фото: у Київській області вже 16 поранених через атаку окупантів 2 січня (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Наталія Гурковська

Через масований російський обстріл Київської області 2 січня постраждали 16 людей. Ще двоє загинули.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України.

"Загинули 2 людини, 16 - отримали травми. Наразі 11 постраждалих проходять медичне обстеження", - йдеться в повідомленні.

Станом на 11:00, за даними поліції, зафіксовані пошкодження 16 приватних будинків, 5 багатоквартирних та 75 транспортних засобів.

Крім того, в недобудованій церкві сталася пожежа, зазнали руйнувань декілька підприємств та складських приміщень.

Обстріл України

Вранці 2 січня російські війська влаштували нову масовану атаку по Україні, використавши ракети типу Х-101, Х-555, Х-55, "Калібри" та "Кінджали". Епіцентром атаки стали Харків, куди ворог направив "Кинджали", Київ та область.

Як розповів президент Володимир Зеленський, загалом за сьогодні 92 людини було поранено, четверо загинули. При цьому кількість постраждалих продовжує зростати.

Зокрема, у Києві вже відомо про 33 поранених та одну жертву, а в Харкові - про 45 постраждалих, серед яких діти та 92-річна загибла. Щодо Київської області, то до цього повідомлялося про двох загиблих та 7 поранених. Докладніше - у матеріалі РБК-Україна.

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