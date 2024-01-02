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В Киевской области уже 16 раненых из-за утренней атаки оккупантов

Киев, Вторник 02 января 2024 11:54
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В Киевской области уже 16 раненых из-за утренней атаки оккупантов Фото: в Киевской области уже 16 раненых из-за атаки оккупантов 2 января (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Наталия Гурковская

Из-за массированного российского обстрела Киевской области 2 января пострадали 16 человек. Еще двое погибли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины.

"Погибли 2 человека, 16 получили травмы. Сейчас 11 пострадавших проходят медицинское обследование", - говорится в сообщении.

По состоянию на 11.00, по данным полиции, зафиксированы повреждения 16 частных домов, 5 многоквартирных и 75 транспортных средств.

Кроме того, в недостроенной церкви произошел пожар, разрушены несколько предприятий и складских помещений.

Обстрел Украины

Утром 2 января российские войска устроили новую массированную атаку по Украине, использовав ракеты типа Х-101, Х-555, Х-55, "Калибры" и "Кинджалы" Эпицентром атаки стали Харьков, куда враг направил "Кинжалы", Киев и область.

Как рассказал президент Владимир Зеленский, в общей сложности за сегодня 92 человека были ранены, четверо погибли. При этом, количество пострадавших продолжает расти.

В частности, в Киеве уже известно о 33 раненых и одной жертве, а в Харькове - о 45 пострадавших, среди которых дети и 92-летней бпогибшей. Что касается Киевской области, то до этого сообщалось о двух погибших и 7 раненых. Подробнее - в материале РБК-Украина.

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