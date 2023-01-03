У Київській області вводять нові графіки відключень світла

Відсьогодні у Київській області починають діяти нові графіки стабілізаційних відключень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.
Так, для рівномірності та почерговості відключень світла споживачі були поділені на чотири групи, замість двох, як було раніше.
Нові графіки складаються з трьох категорій:
Нагадаємо, у Києві станом на сьогодні, 3 січня діють екстрені відключення електроенергії. Їх запровадили через російські обстріли напередодні.
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