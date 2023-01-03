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У Київській області вводять нові графіки відключень світла

Фото: у Київській області запроваджують нові графіки відключення світла (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Відсьогодні у Київській області починають діяти нові графіки стабілізаційних відключень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

Так, для рівномірності та почерговості відключень світла споживачі були поділені на чотири групи, замість двох, як було раніше.

Нові графіки складаються з трьох категорій:

  • Білий колір на графіку: в цей час планується включення світла.
  • Сірий колір на графіку: в ці години світла не буде.
  • Світло-сірий колір на графіку: можливі відключення, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватись.

Нагадаємо, у Києві станом на сьогодні, 3 січня діють екстрені відключення електроенергії. Їх запровадили через російські обстріли напередодні.

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КиївКиївська область