В Киевской области вводят новые графики отключения света

С сегодняшнего дня в Киевской области начинают действовать новые графики стабилизационных отключений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.
Так, для равномерности и поочередности отключений света потребители были поделены на четыре группы, вместо двух, как было раньше.
Новые графики состоят из трех категорий:
Напомним, в Киеве по состоянию на сегодняшний день, 3 января действуют экстренные отключения электроэнергии. Их ввели из-за российских обстрелов накануне.
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