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У Київській області ввели екстрені відключення світла. Графіки не діють

Фото: у Київській області сьогодні запровадити аварійні відключення світла (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Київській області сьогодні, 7 листопада, ввели екстрені відключення світла. Графіки обмежень не працюють.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію в Telegram.

Сьогодні через навантаження енергосистеми в "Укренерго" надавали розпорядження запровадити аварійні відключення у Київській області.

"ДТЕК Київські регіональні електромережі звертає увагу, що на час екстрених відключень графіки стабілізаційних відключень не діють", - йдеться у повідомленні.

Жителів регіону закликали заощаджувати електроенергію, вмикати енергомісткі прилади по черзі та максимально знизити споживання електроенергії зранку із 06:00 до 11:00 та ввечері із 17:00 до 23:00.

Бізнес закликають обмежити використання зовнішнього освітлення фасадів офісів, ресторанів, торгових центрів тощо.

Нагадаємо, "Укренерго" ще вчора попередив жителів Києва про екстрені відключення світла.

Водночас сьогодні планові відключення будуть діяти у столиці, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях.

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Київська областьвідключеня світлаЕлектроенергія