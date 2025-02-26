У Київській області ворожий "Шахед" влучив у житловий будинок, виникла пожежа

У Бучанському районі Київської області російський ударний дрон влучив у житловий будинок. На місці інциденту спалахнула пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на тимчасово виконуючого обов'язків голови Київської ОВА Миколу Калашника.
Він повідомив, що БпЛА врізався у двоповерховий приватний будинок. Усі оперативні служби вже працюють на місці події для ліквідації наслідків.
"У цьому ж районі внаслідок атаки постраждала дівчина 19 років. З діагнозом забійна рана голови госпіталізована до місцевої лікарні", - йдеться у повідомленні.
Калашник зазначив, що атака ворожих БпЛА триває і попросив жителів залишатися в укриттях доки небезпека не мине.
Фото: т.в.о. голови Київської ОВА Микола Калашник (https://t.me/Mykola_Kalashnyk/4595)
Ввечері 25 лютого російські терористи вкотре запустили в напрямку України десятки дронів-камікадзе типу "Шахед".
Близько 23:00 у Києві було чутно вибухи через роботу сил ППО по ворожих цілях.
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