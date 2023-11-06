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Под Киевом в результате взрыва гранаты погиб помощник Залужного

Понедельник 06 ноября 2023 20:24
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Под Киевом в результате взрыва гранаты погиб помощник Залужного
Автор: Валерия Полищук, Юлия Акимова

В Киевской области в результате взрыва гранаты погиб помощник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного - Геннадий Частяков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Национальной полиции в Telegram.

Источники РБК-Украина в правоохранительных органах сообщают, что погибший - Геннадий Частяков работал помощником главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

По данным правоохранителей, трагедия случилась в жилом комплексе в селе Чайки в Киевской области.

После получения сообщения о взрыве, полиция срочно прибыла на место происшествия.

В результате подрыва гранаты погиб 39-летний военнослужащий. Его 13-летний сын получил тяжелые ранения.

Сейчас полиция работает на месте происшествия. Начато уголовное производство по факту гибели человека и незаконного обращения с боеприпасами.

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