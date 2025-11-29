У Київській області внаслідок удару РФ пошкоджено відділення "Нової Пошти"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Київської ОВА Миколи Калашника.

За інформацією Калашника, у Броварах внаслідок російського обстрілу пошкоджено п’ять багатоповерхівок, три приватні будинки, 26 гаражних боксів, будівлю дитячого садка та торгового центру, 25 автомобілів.

У Броварському районі також пошкоджено приватний будинок і автомобіль.

Унаслідок сьогоднішньої атаки загинула жінка 1952 року народження з Боярської громади Фастівського району. Вона була вдома, у своєму будинку, який ворог знищив вщент. Щирі співчуття рідним і близьким.

Загалом наслідки цієї атаки зафіксовані в п’яти районах області. Станом на зараз відомо про 14 постраждалих - їм надано усю необхідну медичну допомогу, загрози життю немає.

Попередньо встановлено такі пошкодження:

Фастівський район: пошкоджено 3 приватні будинки та один зруйнований повністю, постраждала критична інфраструктура - місто Фастів знеструмлено.

Бучанський район: пошкоджено 8 приватних будинків і 4 багатоквартирні, 9 автомобілів пошкоджено, ще 2 знищені пожежею, зафіксовані ушкодження відділення "Нової Пошти".

Обухівський район: пошкоджено 5 приватних будинків і 3 автомобілі, уламки впали на деревообробне підприємство.

Вишгородський район: пошкоджено 2 багатоквартирні будинки та будинок побуту.

Наразі без світла близько 70 тисяч родин. Найбільше відключень у Фастівському, Бучанському, Вишгородському та Обухівському районах.