У Київській області внаслідок атаки РФ пошкоджено будинки та є постраждалі

"На жаль, унаслідок ворожої атаки БпЛА на Київщину у Бучанському районі травмовано жінку 1997 року народження та чоловіка 1976 року народження. Попередньо у постраждалих незначні травмування уламками та гостра реакція на стрес. Необхідна медична допомога надається", - йдеться у повідомленні.

Також у Бучанському районі зафіксували, що було пошкоджено 3 приватні будинки та автомобіль.

Ворожа атака не обійшлася й без інших місць. Так, один приватний будинок пошкоджено у Фастівському районі. Тим часом в Броварському ліквідували пожежу на підприємстві.

"Всі оперативні служби продовжують фіксувати та ліквідовувати наслідки ворожої атаки. Більш детальна інформація згодом", - резюмував Микола Калашник.