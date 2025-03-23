В Киевской области в результате атаки РФ повреждены дома и есть пострадавшие

"К сожалению, в результате вражеской атаки БПЛА на Киевщину в Бучанском районе травмированы женщина 1997 года рождения и мужчина 1976 года рождения. Предварительно у пострадавших незначительные травмирования обломками и острая реакция на стресс. Необходимая медицинская помощь оказывается", - говорится в сообщении.

Также в Бучанском районе зафиксировали, что были повреждены 3 частных дома и автомобиль.

Вражеская атака не обошлась и без других мест. Так, один частный дом поврежден в Фастовском районе. Тем временем в Броварском ликвидировали пожар на предприятии.

"Все оперативные службы продолжают фиксировать и ликвидировать последствия вражеской атаки. Более подробная информация позже", - резюмировал Николай Калашник.