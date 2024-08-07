У Київській області внаслідок атаки дронів є пошкодження, постраждала людина
Російські окупанти три ночі поспіль намагаються атакувати Київську область. У регіоні в ніч на 7 серпня працювала ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську ОВА у Telegram.
Повітряна тривога у Київській області тривала понад вісім годин через атаку дронів. У регіоні протиповітряна оборона збила ворожі безпілотники.
Внаслідок падіння уламків збитих "Шахедів" одна людина травмована. Вона отримала осколкове поранення ноги.
У Міністерстві внутрішніх справ уточнили, що до медиків звернулась 78-річна жінка з пораненням ноги. Їй надали допомогу на місці, від госпіталізації постраждала відмовилася.
За даними ОВА, у двох громадах Київської області зафіксовані пошкодження 22 приватних будинків та господарської споруди. В будинках пошкоджені покрівлі дахів, вибиті вікна та двері, посічені фасади. На прибудинкових територіях також пошкоджені паркани.
"Постраждалим буде надана вся необхідна допомога. Оперативні служби продовжують фіксацію наслідків атаки", - заявили в ОВА.
Фото: у Київській області впали уламки "Шахедів" (t.me/mvs_ukraine)
Атака дронів 7 серпня
Цієї ночі російські війська запустили по Україні 30 дронів-камікадзе. Вони летіли з кількох напрямків.
Сили протиповітряної оборони знищили всі 30 "Шахедів". ППО працювала у семи областях України - Київській, Хмельницькій, Вінницькій, Миколаївській, Херсонській, Харківській та Черкаській.
У Хмельницькій області теж впали уламки знищених безпілотників. Внаслідок атаки було пошкоджене підприємство - резервуари для зберігання та приміщення цеху. На щастя, ніхто не постраждав.
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