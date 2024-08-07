ua en ru
Ср, 07 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Київській області внаслідок атаки дронів є пошкодження, постраждала людина

Київ, Середа 07 серпня 2024 11:27
UA EN RU
У Київській області внаслідок атаки дронів є пошкодження, постраждала людина Фото: через атаку дронів у Київській області постраждала людина (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти три ночі поспіль намагаються атакувати Київську область. У регіоні в ніч на 7 серпня працювала ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську ОВА у Telegram.

Повітряна тривога у Київській області тривала понад вісім годин через атаку дронів. У регіоні протиповітряна оборона збила ворожі безпілотники.

Внаслідок падіння уламків збитих "Шахедів" одна людина травмована. Вона отримала осколкове поранення ноги.

У Міністерстві внутрішніх справ уточнили, що до медиків звернулась 78-річна жінка з пораненням ноги. Їй надали допомогу на місці, від госпіталізації постраждала відмовилася.

За даними ОВА, у двох громадах Київської області зафіксовані пошкодження 22 приватних будинків та господарської споруди. В будинках пошкоджені покрівлі дахів, вибиті вікна та двері, посічені фасади. На прибудинкових територіях також пошкоджені паркани.

"Постраждалим буде надана вся необхідна допомога. Оперативні служби продовжують фіксацію наслідків атаки", - заявили в ОВА.

Фото: у Київській області впали уламки "Шахедів" (t.me/mvs_ukraine)

Атака дронів 7 серпня

Цієї ночі російські війська запустили по Україні 30 дронів-камікадзе. Вони летіли з кількох напрямків.

Сили протиповітряної оборони знищили всі 30 "Шахедів". ППО працювала у семи областях України - Київській, Хмельницькій, Вінницькій, Миколаївській, Херсонській, Харківській та Черкаській.

У Хмельницькій області теж впали уламки знищених безпілотників. Внаслідок атаки було пошкоджене підприємство - резервуари для зберігання та приміщення цеху. На щастя, ніхто не постраждав.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київська область ППО Війна в Україні Війна Росії проти України Атака дронів
NEWS
Буданов оцінив, скільки ще триватиме наступ РФ
Буданов оцінив, скільки ще триватиме наступ РФ
DAILY
Олександр "Фоззі" Сидоренко: Ми ще не втомилися по-дорослому, як СРСР чи США у Другу світову
Василина Копиткокореспондент РБК-Україна Олександр "Фоззі" Сидоренко: Ми ще не втомилися по-дорослому, як СРСР чи США у Другу світову