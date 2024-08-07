В Киевской области в результате атаки дронов есть повреждения, пострадал человек

Российские оккупанты три ночи подряд пытаются атаковать Киевскую область. В регионе в ночь на 7 августа работала ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую ОВА в Telegram.

Воздушная тревога в Киевской области длилась более восьми часов из-за атаки дронов. В регионе противовоздушная оборона сбила вражеские беспилотники.

В результате падения обломков сбитых "Шахедов" один человек травмирован. Он получил осколочное ранение ноги.

По данным ОВА, в двух общинах Киевской области зафиксированы повреждения 22 частных домов и хозяйственного сооружения. В домах повреждены кровли крыш, выбиты окна и двери, иссечены фасады. На придомовых территориях также повреждены заборы.

"Пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь. Оперативные службы продолжают фиксировать последствия атаки", - заявили в ОВА.