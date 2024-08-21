UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Київській області військові відбивають атаку "Шахедів"

Фото: мобільна вогнева група ЗСУ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У Київській області цієї ночі, 21 серпня, працюють сили та засоби протиповітряної оборони через фіксацію у небі над регіоном ворожих ударних безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію (КОВА).

Жителів Київської області просять перебувати в укриттях до відбою тривоги.

"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", - йдеться в оголошенні адміністрації.

Крім того, в КОВА нагадали про важливість дотримуватися правил щодо інформ-тиші, не знімати й викладати в мережу роботу оборонців українського неба.

Нічна атака "Шахедів"

Раніше повідомлялося, що пізно ввечері російські загарбники запустили по території України ударні безпілотники, попередньо типу "Шахед", з південного напрямку. Згодом ворожі дрони-камікадзе були зафіксовані у низці регіонів.

Так, у кількох областях України була оголошена повітряна тривога через ударні безпілотники противника.

За останніми даними від командування Повітряних сил, "Шахеди" рухалися у бік Київської, Житомирської та Хмельницької областей, а також фіксувалися у Чернігівській, Полтавській, Сумській, Вінницькій, Миколаївській, Кіровоградській та Харківській областях.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київська областьППОАтака дронів