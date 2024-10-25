У Київській області виявлені "Шахеди", працює ППО

У Київській області виявлені російські ударні дрони типу "Шахед". Працює протиповітряна оборона.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію (КОВА).
"У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", - йдеться у повідомленні.
Жителям радять перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.
Напередодні ввечері о 23:00 російські терористи запустили в напрямку України ударні дрони "Шахед". У багатьох областях було оголошено повітряну тривогу.
Близько півночі повітряну тривогу через наближення дронів також було оголошено в Києві.
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