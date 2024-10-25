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У Київській області виявлені "Шахеди", працює ППО

Фото: у Київській області працює ППО по ворожих БпЛА (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У Київській області виявлені російські ударні дрони типу "Шахед". Працює протиповітряна оборона.

"У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", - йдеться у повідомленні.

Жителям радять перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Нічна атака бесплотників

Напередодні ввечері о 23:00 російські терористи запустили в напрямку України ударні дрони "Шахед". У багатьох областях було оголошено повітряну тривогу.

Близько півночі повітряну тривогу через наближення дронів також було оголошено в Києві.

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