У Київській області виявили вибухівку на території електропідстанції , - Міненерго

У Київській області на території електропідстанції виявили вибухівку. ЇЇ знайшли енергетики під час огляду пошкоджених електромереж у четвер, 12 вересня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства енергетики України.
"У Київській області під час огляду було виявлено вибухонебезпечний предмет на території підстанції. Його було вилучено", - йдеться в повідомленні.
У Міненерго також розповіли, що зараз енергетики ліквідовують наслідки масованого російського обстрілу, який стався 26 серпня.
За інформацією відомства, стан в енергосистемі стабільний, проте цей обстріл одним з найбільших, тому значні пошкодження, завдані ворогом, надалі ускладнюють роботу енергосистеми.
Нагадаємо, цієї ночі росіяни намагалися атакувати Київ. Окупанти направили на столицю безпілотники у декілька хвиль.
Однак ворожі дрони не долетіли до Києва, їх збили на підступах до столиці.
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