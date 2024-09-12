У Київській області виявили вибухівку на території електропідстанції , - Міненерго

"У Київській області під час огляду було виявлено вибухонебезпечний предмет на території підстанції. Його було вилучено", - йдеться в повідомленні.

У Міненерго також розповіли, що зараз енергетики ліквідовують наслідки масованого російського обстрілу, який стався 26 серпня.

За інформацією відомства, стан в енергосистемі стабільний, проте цей обстріл одним з найбільших, тому значні пошкодження, завдані ворогом, надалі ускладнюють роботу енергосистеми.