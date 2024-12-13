У Київській області викрили шахрайку, яка ошукала людей на 740 тисяч гривень

У Київській області жінка ошукала щонайменше 30 людей, у яких виманила майже 740 тисяч гривень. Її викрили і тепер їй загрожує позбавлення волі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Поліцію Київської області .

Поліція Київської області повідомила про підозру 41-річній жительці Броварів, яка видавала себе за працівницю компанії електромереж і ошукала громадян майже на 740 тисяч гривень.

За даними правоохоронців, жінка, яка раніше працювала в енергетичній компанії, починаючи з 2019 року пропонувала мешканцям Броварського району послуги з підключення електроенергії та встановлення лічильників. Отримавши оплату за свої "послуги", вона не виконувала обіцяного.

Наразі встановлено близько 30 випадків шахрайства. За ці дії жінці загрожує до трьох років позбавлення волі за частинами 1 та 2 статті 190 Кримінального кодексу України.