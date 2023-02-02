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В Київській області вихователька дитбудинку катувала дітей, їй повідомили про підозру

Фото: в Київській області вихователька дитбудинку катувала дітей, їй повідомили про підозру (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Київській області вихователька одного з дитбудинків застосовувала тортури проти неповнолітніх. Їй було повідомлено про підозру.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Офісу генпрокурора.

"За даними слідства, підозрювана за домовленістю з опікуном виконувала обов’язки вихователя у дитячому будинку. Між жінкою та двома дітьми періодично виникали непорозуміння через недотримання, встановлених нею правил проживання", - пише пресслужба.

Зазначається, що в один із днів, жінка покликала 11-річну дівчину, після чого завдала їй щонайменше 25 ударів долонею по різних частинах тіла. Аби залякати інших дітей вона також побила лозиною 9-річну вихованку будинку.

"Наразі постраждалі дівчатка та ще 17 дітей, які перебували під опікою і проживали у будинку, вилучені. Вони знаходяться у лікарні, їх оглянуть медики", - додає Офіс генерального прокурора.

Жінку було затримано, а до суду скеровано клопотання про обрання їй запобіжного заходу.

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Київська область