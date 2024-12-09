У Київській області відбудували міст, зруйнований в лютому 2022 року: деталі (фото)

Нагадаємо, згідно з даними Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України, на початку повномасштабного вторгнення РФ у Київській області було зруйновано 29 штучних споруд.

Відновлення кожного з них є важливим кроком на шляху до повернення нормального життя в громадах.

У квітні 2023 року стало відомо, що "Укрзалізниця" повністю завершила капітальний ремонт залізничного мосту через річку Ірпінь у Київській області. Після цього там було дозволено рух поїздів двома коліями.

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