В Киевской области отстроили мост, разрушенный в феврале 2022 года: детали (фото)

Напомним, согласно данным Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины, в начале полномасштабного вторжения РФ в Киевской области было разрушено 29 искусственных сооружений.

Восстановление каждого из них является важным шагом для возвращения нормальной жизни в общинах.

В апреле 2023 года стало известно, что "Укрзализныця" полностью завершила капитальный ремонт железнодорожного моста через реку Ирпень в Киевской области. После этого там было разрешено движение поездов по двум путям.

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