У Київській області від удару РФ загинула мати з двома дітьми

Унаслідок російської атаки на Фастівський район Київської області загинули мати та двоє малих дітей - дівчинка і хлопчик.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Київської обласної державної адміністрації Тимура Ткаченка.
Окрім загибелі цивільних, у районі зафіксовано руйнування приватного сектору:
На місці події продовжують працювати всі профільні та екстрені служби, які фіксують наслідки чергового ворожого удару.
Нагадаємо, російські війська продовжують систематично завдавати ударів по цивільній інфраструктурі та житлових районах Київщини.
Зокрема, під час нещодавнього обстрілу Вишгородського району постраждали мати з дитиною. Потерпілих із травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували до місцевої лікарні.
Окрім цього, під масованими ворожими атаками регулярно опиняється й столиця.
Раніше повідомлялося про наслідки нічної атаки на Київ, коли внаслідок падіння уламків збитих цілей у трьох районах міста поранення отримали десятеро людей, серед яких 10-річна дівчинка.