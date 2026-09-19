У Київській області від удару РФ загинула мати з двома дітьми

Ситуація в Київській області

Нагадаємо, російські війська продовжують систематично завдавати ударів по цивільній інфраструктурі та житлових районах Київщини.

Зокрема, під час нещодавнього обстрілу Вишгородського району постраждали мати з дитиною. Потерпілих із травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували до місцевої лікарні.

Окрім цього, під масованими ворожими атаками регулярно опиняється й столиця.

Раніше повідомлялося про наслідки нічної атаки на Київ, коли внаслідок падіння уламків збитих цілей у трьох районах міста поранення отримали десятеро людей, серед яких 10-річна дівчинка.