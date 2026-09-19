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У Київській області від удару РФ загинула мати з двома дітьми

22:15 19.09.2026 Сб
1 хв
aimg Сергій Козачук
Фото: обстріл Фастівського району вбив матір та двох маленьких дітей (Getty Images)

Унаслідок російської атаки на Фастівський район Київської області загинули мати та двоє малих дітей - дівчинка і хлопчик.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Київської обласної державної адміністрації Тимура Ткаченка.

Наслідки обстрілу Фастівського району

Окрім загибелі цивільних, у районі зафіксовано руйнування приватного сектору:

  • Пошкоджено приватні житлові будинки та автомобіль.
  • В одному з будинків спалахнула пожежа, яку рятувальники вже ліквідували.

На місці події продовжують працювати всі профільні та екстрені служби, які фіксують наслідки чергового ворожого удару.

Ситуація в Київській області

Нагадаємо, російські війська продовжують систематично завдавати ударів по цивільній інфраструктурі та житлових районах Київщини.

Зокрема, під час нещодавнього обстрілу Вишгородського району постраждали мати з дитиною. Потерпілих із травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували до місцевої лікарні.

Окрім цього, під масованими ворожими атаками регулярно опиняється й столиця.

Раніше повідомлялося про наслідки нічної атаки на Київ, коли внаслідок падіння уламків збитих цілей у трьох районах міста поранення отримали десятеро людей, серед яких 10-річна дівчинка.

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