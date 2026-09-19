В Киевской области от удара РФ погибла мать с двумя детьми

Ситуация в Киевской области

Напомним, российские войска продолжают систематически наносить удары по гражданской инфраструктуре и жилым районам Киевщины.

В частности, во время недавнего обстрела Вышгородского района пострадали мать с ребенком. Пострадавших с травмами разной степени тяжести госпитализировали в местную больницу.

Кроме того, под массированными вражескими атаками регулярно оказывается и столица.

Ранее сообщалось о последствиях ночной атаки на Киев, когда в результате падения обломков сбитых целей в трех районах города ранения получили десять человек, среди которых 10-летняя девочка.