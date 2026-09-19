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В Киевской области от удара РФ погибла мать с двумя детьми

22:15 19.09.2026 Сб
1 мин
aimg Сергей Козачук
Фото: обстрел Фастовского района убил мать и двоих маленьких детей (Getty Images)

В результате российской атаки на Фастовский район Киевской области погибли мать и двое маленьких детей - девочка и мальчик.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Киевской областной государственной администрации Тимура Ткаченко.

Последствия обстрела Фастовского района

Кроме гибели гражданских, в районе зафиксировано разрушение частного сектора:

  • Повреждены частные жилые дома и автомобиль.
  • В одном из домов загорелся пожар, который спасатели уже ликвидировали.

На месте происшествия продолжают работать все профильные и экстренные службы, фиксирующие последствия очередного вражеского удара.

Ситуация в Киевской области

Напомним, российские войска продолжают систематически наносить удары по гражданской инфраструктуре и жилым районам Киевщины.

В частности, во время недавнего обстрела Вышгородского района пострадали мать с ребенком. Пострадавших с травмами разной степени тяжести госпитализировали в местную больницу.

Кроме того, под массированными вражескими атаками регулярно оказывается и столица.

Ранее сообщалось о последствиях ночной атаки на Киев, когда в результате падения обломков сбитых целей в трех районах города ранения получили десять человек, среди которых 10-летняя девочка.

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