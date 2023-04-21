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У Київській області на узбіччі дороги виявили протитанкову міну РФ (фото)

Фото: у Київській області виявили міну на узбіччі дороги (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Російську міну виявили в одному з сіл Київської області, який рік тому звільнили від окупантів. Небезпечний снаряд знайшли на узбіччі дороги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника поліції Київської області Андрія Нєбитова в Telegram.

Протитанкову міну окупантів виявили у селі Липівка. Її установили на узбіччі центральної дороги населеного пункту.

Жителі села після виявлення міни звернулися до поліції. Сапери розмінували територію та перевірили вулицю на наявність інших небезпечних знахідок. На щастя, інших мін не знайшли.

"Вкотре закликаю громадян, при виявленні будь-яких підозрілих предметів одразу набирайте 102", - зазначив глава поліції.

Фото: у Київській області виявили міну на узбіччі дороги (t.me/andrii_nebytov)

Нагадаємо, 8 квітня у Київській області трактор підірвався на міні, водія госпіталізували.

Також нещодавно у місті Балаклія Харківської області жінка підірвалася на міні "пелюстка".

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