В Київській області на цвинтарі під час копання могли виявили снаряд
На одному з цвинтарів Київської області, під час підготовки до ритуальних заходів, виявили снаряд.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал поліції Київської області.
"6 травня до Бучанського управління поліції зателефонували з адміністрації кладовища та повідомили про небезпечну знахідку під час підготовки до ритуальних заходів", - пише пресслужба.
Зазначається, що на місце виклику одразу прибули правоохоронці та ДСНС.
Усіх цивільних закликають бути обережними на деокупованих територіях. У разі виявлення небезпечних предметів необхідно телефонувати за номером 102.
Фото: в Київській області на цвинтарі під час копання могли виявили снаряд (t.me/policekyivregion)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, вчора 5 травня, на польовій дорозі між селами Плоске - Гоголів, на протитанковій міні підірвався 50-річний тракторист.
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