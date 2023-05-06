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В Київській області на цвинтарі під час копання могли виявили снаряд

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Субота 06 травня 2023 15:07
В Київській області на цвинтарі під час копання могли виявили снаряд Фото: в Київській області на цвинтарі під час копання могли виявили снаряд (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

На одному з цвинтарів Київської області, під час підготовки до ритуальних заходів, виявили снаряд.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал поліції Київської області.

"6 травня до Бучанського управління поліції зателефонували з адміністрації кладовища та повідомили про небезпечну знахідку під час підготовки до ритуальних заходів", - пише пресслужба.

Зазначається, що на місце виклику одразу прибули правоохоронці та ДСНС.

Усіх цивільних закликають бути обережними на деокупованих територіях. У разі виявлення небезпечних предметів необхідно телефонувати за номером 102.

Фото: в Київській області на цвинтарі під час копання могли виявили снаряд (t.me/policekyivregion)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, вчора 5 травня, на польовій дорозі між селами Плоске - Гоголів, на протитанковій міні підірвався 50-річний тракторист.

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