На одному з цвинтарів Київської області, під час підготовки до ритуальних заходів, виявили снаряд.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал поліції Київської області.

"6 травня до Бучанського управління поліції зателефонували з адміністрації кладовища та повідомили про небезпечну знахідку під час підготовки до ритуальних заходів", - пише пресслужба.

Зазначається, що на місце виклику одразу прибули правоохоронці та ДСНС.

Усіх цивільних закликають бути обережними на деокупованих територіях. У разі виявлення небезпечних предметів необхідно телефонувати за номером 102.

Фото: в Київській області на цвинтарі під час копання могли виявили снаряд (t.me/policekyivregion)