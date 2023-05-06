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В Киевской области на кладбище во время копания обнаружили снаряд

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Суббота 06 мая 2023 15:07
В Киевской области на кладбище во время копания обнаружили снаряд Фото: в Киевской области на кладбище во время копания обнаружили снаряд (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

На одном из кладбищ Киевской области, во время подготовки к ритуальным мероприятиям, был обнаружен снаряд.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал полиции Киевской области.

"6 мая в Бучанское управление полиции позвонили из администрации кладбища и сообщили об опасной находке во время подготовки к ритуальным мерам", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что на место вызова сразу прибыли правоохранители и ГСЧС.

Всех гражданских призывают быть осторожными на деоккупированных территориях. В случае обнаружения опасных предметов необходимо звонить по номеру 102.

Фото: в Киевской области на кладбище во время копания обнаружили снаряд (t.me/policekyivregion)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, вчера 5 мая, на полевой дороге между селами Плоское - Гоголев, на противотанковой мине подорвался 50-летний тракторист.

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