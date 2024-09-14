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В Киевской области тревога продолжалась всю ночь из-за атаки РФ: что известно о последствиях

Киев, Суббота 14 сентября 2024 10:19
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В Киевской области тревога продолжалась всю ночь из-за атаки РФ: что известно о последствиях Фото: в Киевской области есть повреждения в двух районах после атаки РФ 14 сентября (t me dsns_telegram)
Автор: Наталия Гурковская

В Киевской области фиксируют повреждения после падения обломков дронов РФ во время атаки в ночь на 14 сентября. Тревога длилась в регионе всю ночь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Киевской ОВА Руслана Кравченко.

"Враг не прекращает атаковать нашу область ударными дронами. Тревога продолжалась всю ночь. В области работали силы ПВО. Есть сбитые цели. Пострадавших нет. Попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры не допущено", - рассказал он.

В то же время, по словам главы ОВА, в результате падения обломков сбитых целей фиксируются повреждения в двух районах области.

"В одном из районов повреждены два частных дома и хозяйственное сооружение. В другом - остекление в многоквартирном доме и автомобиль", - добавил Кравченко.

Атака РФ по Украине

Российские войска постоянно атакуют Украину. В ночь на 14 сентября РФ запустила по Украине 76 дронов. В Киеве несколько раз раздавались взрывы, работала ПВО.

Причем, еще во время работы ПВО, в Оболонском районе Киева уже зафиксировали падение обломков БПЛА на территории предприятия.

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