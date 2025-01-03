У Київській області на тлі атаки дронів РФ працює ППО

В ніч на 3 січня у Київській області чути роботу ППО. Українські військові збивають ворожі ударні безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської обласної військової адміністрації (КОВА).

"Київська область! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО", - йдеться у повідомленні о 03:44.

У КОВА закликали українців не фотографувати та не знімати на відео роботу захисників України. Крім того, не нехтувати правилами безпеки і залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

Де оголосили тривогу

Станом на 03:53 сигнал повітряної тривоги продовжується у Київській, Житомирської, Чернігівській, Сумській, Черкаській, Полтавській та Донецькій областях.