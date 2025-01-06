У Київській області на тлі атаки дронів працює ППО

"Київська область! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО", - йдеться у повідомленні о 23:53.

У КОВА закликали українців не фотографувати та не знімати на відео роботу українських захисників. Крім того, не нехтувати правилами безпеки.

"Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", - наголосили в обласній адміністрації.

Де оголосили тривогу

Станом на 00:02 сигнал повітряної тривоги продовжується у Київській, Черкаській, Полтавській, Чернігівській, Сумській, Вінницькій, Кіровоградській, Харківській, Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській областях.