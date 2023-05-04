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В Киевской области сегодня будут тестировать систему оповещения: где будет звучать тревога

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Четверг 04 мая 2023 12:46
В Киевской области сегодня будут тестировать систему оповещения: где будет звучать тревога Фото: в Киевской области сегодня будут тестировать систему оповещения (pixabay.com)
Автор: Сергей Пышкин

В ряде общин Киевской области проведут тестирование системы оповещения. Звуковые сирены будут звучать в промежутке с 15:00 до 16:00.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Киевской областной военной администрации.

В каких общинах будут тестировать систему оповещения:

  • Белоцерковская;
  • Броварская;
  • Березанская;
  • Бориспольская;
  • Бучанская;
  • Васильковская;
  • Ирпенская;
  • Обуховская;
  • Переяславская;
  • Ржищевская;
  • Славутицкая;
  • Фастовская;
  • Богуславская;
  • Боярская;
  • Вышгородская;
  • Вишневская;
  • Кагарлыкская;
  • Мироновская;
  • Сквирская;
  • Таращанская;
  • Тетиевская;
  • Узинская;
  • Украинская;
  • Яготинская.

"Цель - протестировать обновленное программное обеспечение территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения. Планируется несколько включений звуковых сирен в промежутке 15:00 - 16:00 ", - пишет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Израиль поможет Украине в создании системы раннего предупреждения о воздушной угрозе. Как утверждал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат соответствующий шаг существенно поможет нашей стране на разных участках.

"Вы видели, что произошло в Запорожье, когда именно из РСЗО попали в жилой дом. Снаряд летит в считанные минуты. Когда вовремя нет информации о таком применении, нет времени спрятаться", - пояснил Игнат.

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