У Київській області працювала ППО

Під час атаки ударними безпілотниками з боку РФ у Київській області працювали сили Протиповітряної оборони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.
"Киівщина! У регіоні працюють сили ППО", - йдеться у повідомленні.
Карта тривог виглядала наступним чином.
Наразі повітряну тривогу у столиці скасовано.
Пізно ввечері, 19 серпня, у Києві та низці областей України оголосили сигнал повітряної тривоги через атаку території України кількома групами ударних БПЛА.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.