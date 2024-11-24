У Київській області працює ППО: зафіксовано ворожі дрони

"Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО", - йдеться у повідомленні о 03:15.

Крім того, у КОВА закликали не фотографувати та не знімати роботу українських захисників. Окрім того, не нехтувати правилами безпеки.

"Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", - додали у КОВА.

Де оголосили тривогу

Станом на 03:24, карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Черкаській, Полтавській та Сумській областях.