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В Киевской области работает ПВО: зафиксированы вражеские дроны

Фото: силы ПВО Украины (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 24 ноября в Киевской области слышны взрывы. Силы ПВО работают по дронам, которые в очередной раз запустили россияне по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram Киевской областной военной администрации.

"Зафиксировано движение враждебных БПЛА! В регионе работают силы ПВО", - говорится в сообщении в 03:15.

Кроме того, в КОВА призвали не фотографировать и не снимать работу украинских защитников. Кроме того, не пренебрегать правилами безопасности.

"Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", – добавили в КОВА.

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