В Киевской области работает ПВО: зафиксированы вражеские дроны

В ночь на 24 ноября в Киевской области слышны взрывы. Силы ПВО работают по дронам, которые в очередной раз запустили россияне по Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram Киевской областной военной администрации.
"Зафиксировано движение враждебных БПЛА! В регионе работают силы ПВО", - говорится в сообщении в 03:15.
Кроме того, в КОВА призвали не фотографировать и не снимать работу украинских защитников. Кроме того, не пренебрегать правилами безопасности.
"Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", – добавили в КОВА.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.