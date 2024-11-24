В Киевской области работает ПВО: зафиксированы вражеские дроны

"Зафиксировано движение враждебных БПЛА! В регионе работают силы ПВО", - говорится в сообщении в 03:15.

Кроме того, в КОВА призвали не фотографировать и не снимать работу украинских защитников. Кроме того, не пренебрегать правилами безопасности.

"Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", – добавили в КОВА.