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В Київській області працює ППО, - КМВА

Фото: в Київській області працює ППО (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В ніч на 13 червня росіяни знову атакували Україну, в Київській області працює ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію.

В КОВА зазначили, що повітрняна тривога в області все ще триває.

"В області, на підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!" - йдеться в повідомленні.

Нічна атака 13 червня

В ніч на 13 червня росіяни вкотре обстріляли територію України. За даними моніторингових груп, пуск ракет відбувся з Каспійського моря, також в атаці беруть участь БПЛА типу Shahed.

Повітряні тривоги оголошено по всій території України. Також наразі відомо про вибухи в Кривому Розі.

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Київвибухи