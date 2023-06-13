В Київській області працює ППО, - КМВА

В КОВА зазначили, що повітрняна тривога в області все ще триває.

"В області, на підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!" - йдеться в повідомленні.

Нічна атака 13 червня

В ніч на 13 червня росіяни вкотре обстріляли територію України. За даними моніторингових груп, пуск ракет відбувся з Каспійського моря, також в атаці беруть участь БПЛА типу Shahed.

Повітряні тривоги оголошено по всій території України. Також наразі відомо про вибухи в Кривому Розі.

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