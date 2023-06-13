В Киевской области работает ПВО, - КГВА

В КОВА отметили, что воздушная тревога в области все еще продолжается.

"В области, на подступах к Киеву работает ПВО. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги!" - говорится в сообщении.

Ночная атака 13 июня

В ночь на 13 июня россияне в очередной раз обстреляли территорию Украины. По данным мониторинговых групп, пуск ракет произошел с Каспийского моря, также в атаке участвуют БПЛА типа Shahed.

Воздушные тревоги объявлены по всей территории Украины. Также известно о взрывах в Кривом Роге.

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